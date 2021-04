Falló contención de pandemia: Coparmex

A un año de que se realizó el primer confinamiento en México, el país se ubica como el segundo con más decesos en el mundo y tener las cifras más altas de muerte personal de la salud, sin que se piense en vacunar a los trabajadores tanto del sector público y privado que atienden a enfermos, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

No puede fallar la estrategia de vacunación ni dejarse fuera de la primera etapa de vacunación a doctores, enfermeras, camilleros y personal de salud tanto del sector público como privado, expuso el presidente de la Coparmex, José Medina Mora.

"México no puede darse el lujo de que la Estrategia de Vacunación falle. Esto puede ocurrir si las autoridades insisten en el argumento falaz de que la prioridad en vacunarse debe estar en el personal de salud de la 'primera línea', cuando en realidad son los médicos en consultorios y farmacias públicos y privados, que son quienes están teniendo el 'primer contacto' con pacientes Covid", explicó.

Recordó que a más de un año de que se declaró la emergencia en el país se acumulan, de acuerdo con cifras oficiales "más de 2.2 millones de contagios y más de 321 mil muertes por Covid-19", desafortunadamente eso nos deja en el segundo país con más mortandad, lo que deja "claro que la estrategia de contención falló".

Prácticamente 9 de cada 100 personas mueren, mientras que en el caso del personal de salud somos el país con mayor mortandad de esos trabajadores según un informe de Amnistía Internacional con cifras de la Organización Mundial de la Salud.

El Inegi estimó que el personal privado del sector salud suma los 92 mil 169 médicos pero colectivos y organismos de la sociedad civil calculan que en realidad en el sector privado hay más de 500 mil trabajadores de la salud.

El problema es que a pesar de la importancia del personal de la salud la política de vacunación excluyó a quienes no se encuentran en la "primera línea" aunque están expuestos a contagio.

Esto es "un acto de discriminación, una clara violación al derecho humano de igualdad al excluir de la vacunación prioritaria a dos segmentos importantes, tanto a médicos, enfermeras, odontólogos, camilleros, conductores de ambulancias e incluso personal de limpieza; pero con mayor claridad se excluyó al personal del sector privado".

La Coparmex hizo un llamado a que "se ponga fin a la diferenciación errónea y discriminatoria, no hay personal médico de primera, segunda y tercera línea; Hay personal médico de primer contacto que debe ser vacunado cuanto antes".

Por otro lado pidió considerar que bajo la dinámica de vacunación actual tardará el gobierno federal 496 días en vacunar al 70% de la población, según el portal timetoherd.com con información de la Universidad de Oxford, es decir, cinco veces más que Estados Unidos, cuatro más que Chila y dos más que España.