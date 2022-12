Falso que Viva Aerobus ganó a conflicto por equipaje de mano: Profeco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que es falso que perdieran el litigio contra Viva Aerobus por el cobro de equipaje de mano, ya que el tema de fondo aún sigue en análisis.

Por lo que la Profeco dijo que "buscará hacer llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presente caso para que revise la correcta interpretación que realizarán en su momento los juzgadores" respecto a la constitucionalidad o no de las leyes que permiten a los pasajeros llevar un equipaje de mano.

Ello porque este miércoles, la aerolínea dio a conocer que la autoridad judicial les concedió el amparo, por lo que su Tarifa Zero no consideraría equipaje de mano, sino únicamente un pequeño bolso o mochila de 35X45X20 centímetros.

Sin embargo, en un tuit, Sheffield afirmó que "Es falso que @VivaAerobus ha ganado a @Profeco en el tema de equipaje de mano, el fondo sigue en litigio".

Por lo que el Procurador afirmó que todos los pasajeros, aún cuando compren la Tarifa Zero de Viva Aerobus, "tienen derecho a llevar una pieza de equipaje de hasta 10 kg que quepa en la cabina".

Sin embargo, Viva Aerobus afirmó que la resolución del amparo indica que la Tarifa Zero está "apegada a lo que estipula la Ley de Aviación Civil", porque "en caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero".

Por ello, en la mañana de este jueves, la Profeco hizo "un llamado a denunciar y formalizar quejas por esta práctica abusiva, dado que la aerolínea en cuestión pretende confundir a los pasajeros en esta temporada vacacional, haciéndoles creer que tiene el derecho de cobrarles equipaje de mano".

Recordó que la Profeco "sancionó económicamente a la empresa aérea y ordenó suspender la práctica consistente en ofrecer tarifas que no contemplan el derecho a transportar equipaje de mano", y dicha sanción, así como el criterio de la autoridad, fueron declarados válidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A pesar de ello, la Procuraduría dijo que Viva Aerobus "aún cuenta con medios de impugnación pendientes por agotar; y hasta en tanto, se continuará aplicando lo dictado mediante sentencia 434/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

La Profeco advirtió que llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces evalúen si las leyes en materia de aviación que permiten a los pasajeros llevar una pieza de mano son constitucionales y si se puede impedir el derecho a subir una maleta a menos que se pague por ello.