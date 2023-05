Falta de inventario en agencias seguirá el resto del año, estima Toyota

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que ha disminuido la escasez de semiconductores, Toyota anticipa que la falta de inventario en sus agencias continuará durante 2023.

Actualmente, las agencias de Toyota cuentan con 10 días de inventario para venta, cuando antes de la pandemia operaban con 45 días de inventario, dijo Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

Esto ocasiona listas de espera para compradores y merma el nivel de venta de la compañía.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas de Toyota disminuyeron 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con la colocación de 30 mil 090 unidades.

"Todavía en esta marca tenemos muchos retos en la cadena de suministro. En general, muchos sectores continúan con ajustes.

"Sí hay un compromiso mundial de producir más de 9.3 millones de unidades en el mundo. Alcanza para seguir siendo la compañía más reconocida en términos de ventas a nivel mundial, pero aun así sigue la compañía con retos en ciertos componentes que no nos han permitido tener toda la disponibilidad que nos gustaría", explicó Díaz, en conferencia de prensa.

Toyota estima que la disponibilidad de inventario mejore durante el segundo semestre y logre estabilizarse hasta 2024.

El nivel óptimo de inventario en las agencias es de 20 días, dijo Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.

En modelos como Sienna y el año pasado, Highlander, la compañía ha tenido mayor dificultad para contar con suficientes vehículos para venta.

La escasez de modelos se debe a que la demanda es más alta de lo que las plantas pueden surtir, no sólo a México, sino a nivel mundial, agregó Díaz.

Para 2023, Toyota se fijó el objetivo de superar entre un 5 y 6% las 96 mil unidades vendidas el año anterior, de las cuales 20% serán híbridos eléctricos.

Respecto a la disponibilidad de los semiconductores, Díaz comentó que es uno de los componentes que siguen escasos a nivel mundial, pero también faltan minerales como cobalto, cierto tipo de cables especializados y pantallas.

"Es una combinación, ya no sólo son los chips, ahora los chips es uno de los elementos que faltan", puntualizó Díaz.

Toyota seguirá apostando a la oferta de tecnologías híbridas, las cuales ya representan 22% de sus ventas.

En dos semanas llegará la nueva versión de Prius y paulatinamente irán llegando al mercado versiones híbridas eléctricas enchufables, y más adelante vehículos 100% eléctricos.