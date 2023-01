Famsa cierra 99 tiendas ante problemas financieros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Grupo Famsa informó que cerró en diciembre pasado 99 tiendas, con lo que actualmente opera solamente 69 unidades, y advirtió que podrían continuar los cierres.

"Los resultados de la compañía continúan siendo afectados considerablemente, por lo que, ante la falta de flujo de efectivo para hacer frente al pago de los gastos de operación, incluyendo la renta de los locales comerciales, el pago de licencias de software, así como el hosting de infraestructura de Tecnología de Información, entre otros, la Compañía durante los meses de octubre, noviembre, y diciembre, se ha visto en la necesidad de efectuar el cierre de 99 tiendas", dijo la firma en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La firma nacida en Nuevo León recordó que no cuenta con el flujo de efectivo necesario para mantener la operación de su red de sucursales, aunado a la falta de líneas de crédito para capital de trabajo y la falta de un brazo financiero que permita el otorgamiento de crédito a sus clientes, siendo éste el principal modelo de negocio.

"Por consiguiente, ante la limitación para la obtención de nuevos recursos, la Compañía se ve en riesgo de no poder mantener su operación", advirtió.

Luego de la liquidación por problemas contables de Banco Famsa en 2020, en los días más complicados de la pandemia de Covid-19, la firma entró en severos problemas financieros que lo llevaron a declararse en concurso mercantil y aplicar una estrategia de recuperación que en más de dos años no ha dado resultados.