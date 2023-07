Fed aumentará ligeramente los tipos de interés de nuevo, prevén

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos podría aumentar mínimamente los tipos de interés, como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la inflación, cuya tasa anual en junio fue de 3 %, la más baja en más de dos años, aunque por arriba del 2% que se pretende.

El Comité de Mercado Abierto de la Fed concluye hoy su reunión de dos días tras lo cual se espera dé a conocer su decisión de política monetaria. Los mercados y analistas prevén que subirá en 0.25% las tasa de referencia hasta un rango de entre 5.25 % y 5.5 %.

El banco central estadounidense haría así un aumento ligero de los tipos tras haberlos mantenido en junio, y dejaría la puerta abierta para más subidas en caso necesario según los datos económicos y financieros, aunque algunos prevén que el incremento de julio podría ser el último.

Al aumentar sus tasas de interés, la Reserva Federal busca encarecer los préstamos y la inversión, reduciendo con ello la demanda general de bienes, servicios y mano de obra en la economía.

La víspera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que "no es momento" para que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) empiecen a relajar su política monetaria, porque la inflación está aún lejos de los objetivos del 2 %.

----Banco Central Europeo también aumentará las tasas de interés

A su vez, el Banco Central Europeo (BCE) también podría subir el jueves sus tipos de interés en un cuarto de punto y podría dar pistas de qué va a hacer los próximos meses.

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne el jueves para decidir sobre los tipos de interés en la zona del euro en un momento en que la inflación remite y el crecimiento económico se debilita, sobre todo en Alemania.

Por ello algunos miembros del BCE, incluidos los "halcones" más a favor de la política monetaria restrictiva, han dicho recientemente que no es seguro que en septiembre vayan a subir de nuevo el precio del dinero y que la decisión dependerá de los datos económicos.

De acuerdo con Pierr-Olivier Gourinchas, director de Investigación del FMI, los bancos centrales "deben seguir vigilantes", e insistió que "no es momento de empezar a relajar la política monetaria".