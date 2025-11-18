Firmarán empresarios renovación del Paquete Contra la Inflación

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy firmará con comercializadores de productos y directivos de tiendas de autoservicio la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), y adelantó que la canasta básica permanecerá en 910 pesos.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal agradeció a los comercializadores el que hayan firmado la renovación de este paquete, pues destacó que es muy importante para la economía popular que no haya inflación y que no hay aumento de precios en la canasta básica.

"Hoy firmamos de nuevo (el Pacic). Agradecemos a los comercializadores, firmamos hoy, pero sí podemos adelantar que se queda en 910 pesos la canasta básica. No hay aumento y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio.

"Agradecemos a todos los empresarios, porque es muy importante para la economía popular que no haya inflación, que no hay aumento de precios en la canasta básica, que está calculada para la alimentación de una familia. Entonces muy, muy importante, lo firmamos hoy al ratito hoy a las 12:00", explicó.