FMF será aval de clubes en créditos con bancos ante paro por el Covid-19

La Federación Mexicana de Futbol está tratando de conseguir créditos de bancos para apoyar a los clubes que hayan sufrido por la pandemia de coronavirus y será el aval.

Yon de Luisa, presidente de la FMF dijo que esperan que los patrocinadores, se presten a ayudar en estos sentidos:

"No vamos a hipotecar a la FMF ni nada. Los ingresos más representativos de la Federación son por la organización de partidos y patrocinios y ambas se vieron afectados. Lo que hemos negociado es como hacer en el ciclo cuatrianual, ver cómo cumplir, y el que la FIFA haya abierto ventanas de juegos en octubre y noviembre nos viene muy bien. La idea es recuperar lo perdido de aquí a diciembre de 2022".

Reiteró que vendrán apoyos a la FMF de parte de la FIFA, "uno de 1.5 millones de dólares, que se deberá utilizar para la recuperación de Covid-19 y una parte para el fútbol femenil. Hay otro de cinco millones que no sabemos si tomar, porque lo debemos de pagar al tipo de cambio, y eso en México es complicado. La primera ayuda de 1.5 no se tiene que devolver".