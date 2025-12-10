Fraudes de remates inmobiliarios crecen un 30%

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Los fraudes en inmobiliarios están en aumento este año y ante esto, Rematika, empresa especializada en este sector, alienta a las personas que podrían evitar mayores riesgos con apoyo de la Inteligencia Artificial y de expertos en el sector.

Jennifer Ramos, directora de esta empresa que se encarga de analizar el sector de remates hipotecarios bancarios de inmuebles y ofrecer información judicial privilegiada a sus clientes, quienes son los interesados en este sector, apunta que hay 5.2 millones de inmuebles, desde interés social hasta residencial, en el país en litigio.

"Se sabe que cada vez que la economía se ajusta, el número de estos procesos tiende a aumentar. Además, se estima que en 2026 comenzarán a resolverse litigios surgidos desde la pandemia de COVID-19, cuando muchos mexicanos dejaron de cubrir sus créditos hipotecarios.

"Estamos viendo que actualmente los fraudes están creciendo porque también los delincuentes están utilizando la IA, y vemos un mercado de remates más grande, por lo que las personas deben de ser más precisos en sus procesos", apuntó la ejecutiva.

La solución que ofrece la empresa también es a partir de la Inteligencia Artificial. Con su nueva área Rematika Analítica la empresa ofrece predictámenes judiciales que ayudan a las personas a determinar si las propiedades que les interesan son viables de ganar y adquirir, o sí el proceso está viciado o incluso si no es posible adquirir ningún inmueble.

"Lo que hemos visto es que en redes sociales muchos ofrecen remates, cuando las personas se interesan dan recursos, pero los inmuebles no son aptos de comprar y la gente pierde su dinero. En nuestro caso, con nuestra plataforma, podemos ofrecer un dictamen previo que permite con una pequeña inversión descartar esos problemas, y saber si se puede continuar con los procesos.

"Lo que hacemos es analizar documentación judicial sobre el estado de los inmuebles apoyados de IA y dar una solución franca a las personas para que continúen en el proceso. Por supuesto sabemos que no se soluciona todo con IA, pero por eso sabemos que una vez resolviendo los problemas, los equipos legales deben de afinar el estatus de estas propiedades", expuso.

La ejecutiva explicó que es importante que las personas se asesoren bien, debido a que los análisis que les ha arrojado su plataforma de IA en el sector experto, es que entre 7 y 9% de los inmuebles en situación de remate son viables.

"Es un buen negocio y pueden ser buenas compras, pero para esto hay que tener la certeza de que sea un buen negocio, ya que aunque hay jugadores grandes que compran por lote, también hay quienes apuestan el capital de la familia", apuntó Ramos.