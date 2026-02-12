logo pulso
Ganancias de América Móvil crecen 261.6%

Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Ganancias de América Móvil crecen 261.6%

Ciudad de México.- Los beneficios netos de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, crecieron un 261.6% en 2025, hasta los 82,819 mdp.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el desempeño fue impulsado por un sólido crecimiento en ingresos por servicios, apoyado por un aumento en los ingresos de postpago, además de que los costos integrales de financiamiento fueron aproximadamente la mitad de los registrados en el trimestre del año anterior.

"Lo que derivó en una utilidad neta de 19,1 miles de millones de pesos, cuatro veces superior a la del mismo trimestre del año previo. Esto era equivalente a 32 centavos de peso por acción ó 35 centavos de dólar por ADR", indicó la empresa.

Mientras que los ingresos de la compañía -que opera en América Latina y Europa- se ubicaron en 943,638 millones de pesos en el 2025, un alza del 8.6% interanual, además, los ingresos por servicios se expandieron un 8.6% y por equipo un 9.9%. Tan solo en el cuarto trimestre, los ingresos totales de América Móvil alcanzaron los 244,897 millones de pesos.

