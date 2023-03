Gas LP tendrá su menor precio en 3 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Consumido por ocho de cada 10 familias, el gas LP tendrá un precio máximo de 18.50 pesos por kilo en la Ciudad de México a partir de mañana domingo y hasta el 25 de marzo, dio a conocer este sábado la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los capitalinos no ven un precio tan bajo en casi tres años, concretamente desde abril de 2020, cuando el petróleo llegó a perder todo su valor y cotizó en negativo por primera vez en la historia, ya que los inversionistas tuvieron que pagar para deshacerse del crudo y evitar así entregarlo en un mercado que carecía de espacio para almacenar los barriles físicos.

El 20 de abril de 2020 pasó a la historia como la jornada más negra para los anuarios de la industria petrolera en América del Norte, debido al exceso de oferta de crudo que ocasionó la guerra de precios entre la OPEP y Rusia, aunado al colapso en la demanda por El Gran Confinamiento que provocó la pandemia de Covid-19.

El gas LP es altamente sensible al comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional, dado que la producción de Pemex es insuficiente para cubrir la demanda interna, explican analistas.

La mayoría de las compras de gas LP se hicieron en el mercado de Estados Unidos y 70% del total fueron realizadas por el sector privado.

Caen los precios del petróleo

El barril de crudo texano cotizó este viernes en 66.74 dólares y fue su menor registro desde diciembre de 2021. En tanto, Pemex dio a conocer que vendió el barril de petróleo nacional en 57.12 dólares y se trata de su menor precio desde abril de 2021.

Expertos de Banorte relacionan la caída de los petroprecios con la expectativa de un menor crecimiento de la economía mundial.

Desde agosto de 2021, la CRE estableció una política de precios máximos bajo el argumento de que no existen condiciones de competencia que permitan la libre determinación de precios en el mercado.

Luego de una investigación que duró más de un año, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirmó en octubre pasado que existe falta de competencia efectiva en el mercado de distribución de gas LP.

Hay "altos grados de concentración económica", es decir, "pocos grupos de interés económico tienen altas participaciones en los mercados definidos", detectó la comisión.

Los distribuidores obtienen altos márgenes de ganancia brutos a escala nacional y también hay barreras de entrada económicas y normativas que impiden que haya nuevos competidores en el mercado, además de barreras de salida, por lo que existe escasa o nula entrada de más empresas distribuidoras de gas, señaló.

Otro de los problemas, indicó, es que especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México operan "comisionistas" que "inhiben o dificultan la concurrencia de los distribuidores en ciertas zonas geográficas".