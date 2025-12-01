Gentera espera buen desempeño en crédito para 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El director general de la institución financiera Gentera, Enrique Majós, aseguró que, a pesar de perspectivas de menor desempeño económico al cierre del año en curso, 2026 puede tener una buena dinámica en demanda y colocación de crédito enfocado a pequeños negocios.

"Particularmente en el crédito para capital de trabajo y el de para el segmento que atendemos, yo creo que va a ser un buen año", explicó el directivo.

En conferencia de prensa, Majós señaló que la dinámica económica del año próximo será muy similar a la de 2025, con confianza en que se pueda tener una buena renegociación del TMEC y, en consecuencia, mejoren las condiciones económicas.

A la par, añadió que el Mundial 2026 también será un factor positivo para la economía; sin embargo, su impacto será momentáneo.

"Va a haber un periodo corto de tiempo en donde la actividad económica y el consumo van a crecer. Sin embargo, no creo que sea tampoco algo que vaya a ser muy permanente", dijo.

Respecto al menor flujo de remesas que está ingresando al país, la firma financiera precisó que, en un contexto de presiones para los mexicanos en Estados Unidos ante las políticas migratorias, hay bajos impactos en el impago de créditos y también hay oportunidades de crédito para la población que regresa a nuestro país con capital y pretende abrir un negocio.

A la par, detalló, no se ha visto un impacto mayor por menor envío de remesas, en un contexto donde la dinámica de envío de remesas ha cambiado ante las nuevas generaciones y envejecimiento poblacional.

"No hemos detectado un impacto relevante o importante hasta el momento. Lo tenemos muy monitoreado y también está pasando un efecto interesante, pues ya hay dos o tres generaciones que se han ido a vivir allá, que se quedan allá y que eventualmente ya no tienen, o la mamá que estaba acá ya envejeció, ya murió, entonces muchos ya no tienen para qué enviar acá. También es interesante cómo ha ido cambiando la dinámica", comentó.

Gentera busca crecer más en México y Perú

Majós dijo que, en el corto plazo, Gentera tiene como estrategia terminar de profundizar su crecimiento en México y Perú, con lo cual no están buscando proactivamente expandirse a otros países, después de haber vendido su operación en Guatemala.

En el caso del consumo, para el mercado mexicano, explicó que se trata de un segmento muy relevante en el cual se estima que hay 50 millones de personas económicamente activas y que tienen necesidad o ya tienen créditos al consumo.