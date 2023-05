Gobierno lanzará licitación de 6 de los 10 polos del Corredor Interoceánico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal espera lanzar la próxima semana seis de los 10 polos del Corredor Interoceánico que conectará a Salina Cruz con Coatzacoalcos, lo que incluye incentivos como exención de impuestos en los primeros años de la concesión.

La Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que los polos a licitar serán: Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Texistepec San Juan Evangelista, todos los anterior en Veracruz, además de Salina Cruz y San Blas Atempa en Oaxaca.

Añadió que en los próximos días y antes de lanzar la licitación se publicarán los incentivos a dar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que consistirán en los siguiente:

Depreciación acelerada de inversiones en los primeros seis años de operación; descuentos del 100% del ISR en los primeros tres años de operación o 50% en los 3 años posteriores, sin embargo, si superan las metas de empleo el descuento será de 90%, además de que las operaciones que se hagan entre los polos en los primeros cuatro años no pagarán IVA y se permitirá la recuperación del IVA pagado por compras fuera de los polos.

A estos se añaden los programas para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immx) y los Programas Sectoriales (Prosec), entre otros más.

Queremos desarrollo industrial, no especulación de inversiones: Buenrostro

Los seis polos ya "tienen acreditados criterios y características atractivas, ya tienen la consulta indígena, no hay problema social, acreditada la propiedad federal, tienen disponibilidad, no están en zonas protegidas", dijo Buenrostro.

A los ganadores se les darán concesiones por dos años, tiempo en el cual se evaluará si están desarrollando las inversiones prometidas, de no ser así se les quitará la concesión, pero de sí haber inversión se les podrá extender por cinco años más.

Estos siete años como máximo se dan de la manera anterior porque "queremos desarrollo industrial no queremos especulación de inversiones".

Dijo que este es el banderazo que atraerá inversiones y desarrollo para los próximo 30 años y agregó que esperan "que la publicación de la licitación sea la próxima semana", porque falta que se publiquen los incentivos, que se libere el trámite en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros procedimientos.

Expuso que una vez que se tenga lista la licitación se difundirá entre inversionistas de Taiwan, Alemania, Canadá, entre muchos otros.

Bajo contenido nacional en exportación

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que la gran oportunidad portuaria de México está en Veracruz y Coatzacoalcos es una opción, añadió que tenemos gas natural a precios competitivos.

Sin embargo, el contenido nacional promedio de las exportaciones es de 28%, un contenido "muy pobre", lo que nos hace exportadores de importaciones, por lo que dijo es una oportunidad desarrollar estos polos.

El líder del Consejo afirmó qué hay que promocionar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque apenas va en 50% a 55% y se requieren darlo a conocer para atraer inversiones.