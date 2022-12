Gobierno reducirá subsidios a consumidores de gasolinas en 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Debido a que la inflación ha comenzado a descender y a que los petroprecios internacionales ya no están tan presionados, el gobierno federal regresó a la metodología que estaba aplicando para los subsidios otorgados a los consumidores de combustibles, como lo hacía antes del 26 de octubre, cuando hizo un ajuste conforme a la inflación que estaba por arriba del 8 %.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el factor de actualización para el cálculo del precio base para las gasolinas y el diésel que entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023.

Dicho factor de actualización se obtendrá con el producto de los siguientes cocientes: el resultante de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2022 entre el citado índice correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2018 y el resultante de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a la más reciente publicación quincenal del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), entre el índice correspondiente de la primera quincena de diciembre de 2022.

Explicó que debido a que ahora existen condiciones para continuar con la política de no incrementos de precios en términos reales, permitiendo la actualización de los precios base de los combustibles conforme a las variaciones del INPC observadas, se expide el decreto mediante el cual se modifica el diverso por el cual se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los combustibles.

Es decir que si bien seguirá subsidiando a los consumidores, ya no contendrá el gasolinazo como hasta ahora lo está haciendo con una fórmula actualizada conforme la inflación para que los precios se muevan en términos reales y aplicará el estímulo fiscal cuando rebasen el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal y como lo prometió la presente administración.

---Inflación en México

Hacienda destacó que la inflación en México ha mostrado señales de disminución, incluyendo el componente energético del INPC.

Además, el escenario de precios de los mercados internacionales del crudo y los combustibles, muestra menores presiones al alza que las observadas en la primera mitad de 2022.

Por lo anterior, aseguró que se ha reducido para 2023 la posibilidad de que se materialice el escenario percibido en octubre pasado cuando México estaba afectado por las condiciones de los mercados internacionales y la inflación en septiembre fue de 8.70 % que motivaron los cambios en la metodología para proteger el poder adquisitivo de la población.

De tal manera que cuando termine la vigencia del acuerdo que publicó el pasado 26 de octubre, se seguirá aplicando el subsidio a los consumidores, pero no en la misma proporción.