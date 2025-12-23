Hacienda publica ajustes de IEPS a gasolina y diésel

Ciudad de México.- El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en gasolinas, refrescos y cigarros que entrarán en vigor en enero de 2026.

"Las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año", señala la publicación.

En el caso de la gasolina Magna, los consumidores pagarán una cuota de 6.7001 pesos por litro, mientras que en la Premium será de 5.6579 pesos por litro y el Diésel tendrá una de 7.3634 pesos por litro.

Respecto a los cigarrillos, la dependencia recordó que se dispuso una cuota de 0.8516 pesos por unidad.

Hacienda recordó que, para el ejercicio fiscal de 2026, se pondrá en marcha un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que culminará en 2030. Este plan establece que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, 0.9932 pesos en 2028 y 1.0726 en 2029. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030, entrará en vigor la cuota definitiva fijada en 1.1584 por unidad.