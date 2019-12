Hacienda subsidiará ISR a empleados que ganen hasta dos salarios mínimos a partir de enero

Los recibos de nómina electrónicos que expidan los patrones a sus trabajadores, deberán incluir el concepto de subsidio al empleo que entrega la Secretaría de Hacienda por aquellos empleados que ganan hasta dos salarios mínimos para que no se vean afectados por el impuesto sobre la renta (ISR).

Dicho subsidio tiene un costo fiscal estimado en casi 50 mil millones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que esta disposición entrará en vigor a partir de enero del 2020, y deberá cumplirse, aunque aparezca en ceros.

Es decir que tendrá que ser reportado en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina generados para todos sus trabajadores, independientemente de que tengan este beneficio.

Actualmente en los recibos de nómina electrónicos, no aparece este concepto; sólo se entrega información sobre el sueldo base en la parte de las percepciones, y del ISR retenido así como el descuento al IMSS en las deducciones.

Dicho subsidio lo da el gobierno federal a los patrones con trabajadores que perciban dos salarios mínimos para que paguen el sueldo completo y no se vea afectado por la retención del impuesto sobre la renta.

Los empleadores pueden recuperar este monto, porque el SAT les permite acreditar el ISR retenido al resto de sus trabajadores de mayores sueldos o contra el impuesto corporativo a su cargo.

Esto representa una pérdida recaudatoria para el gobierno federal cada año, ya que al no cobrarse ese impuesto dejan de ingresar recursos a las arcas federales.

Cada año, el costo fiscal por dar este subsidio se incrementa. Para 2019 se estimó que representó 49 mil 359 millones de pesos frente a los 47 mil 929 millones de pesos del 2018.