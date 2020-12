Hay intereses político-electorales en amparo contra Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el amparo que comunidades indígenas obtuvieron para frenar obras del Tren Maya en Campeche hay intereses político-electorales, y aseguró que su gobierno ya se ha vuelto "experto en la carrera alto de obstáculos", pues señaló que sus opositores quisiera que su gobierno fracasara en la construcción de obras insignias de su administración.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reconoció que no sabe con detalle acerca de este amparo, pero aseguró que se acatará lo que decidan los jueves y el Poder Judicial.

"Hay muchos interés inmiscuidos, en todo lo que hacemos de obra quisieran que fracasáramos. Acuérdense de cuántos amparos promovió la organización de Claudio X. González para que no se construyera el Aeropuerto Felipe Ángeles, cientos de amparos, lo mismo en el caso del Tren Maya, hay varios amparos (...) no conozco el fondo del asuntos, pero es probable que esté vinculado con propósitos político-electorales.

"Tenemos que estar brincado obstáculos, ya somos expertos en la carrera de obstáculos, pero se cumple con la legalidad, vamos a ver de qué se trata y vamos a resolver", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en la construcción del Tren Maya no hay atropellos a derechos humanos, se protege el medio ambiente y que no se comete ninguna injusticia.