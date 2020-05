Hay silencio e inacción del gobierno ante pérdida de empleos: Gustavo de Hoyos

El gobierno federal se mantiene sin realizar acciones que frenen la "hemorragia económica" que implica tener una caída del empleo de 8 trabajadores por minuto, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

Agregó que el grave problema es que dejar sin empleo a las personas se traducirá en mayores niveles de pobreza, como lo estimó la Coneval que calculó que aumentaría el número de pobres entre 6.1 y 10.7 millones de personas.

"Lo más grave no es que nunca recibimos respuesta, sino que día tras día este silencio e inacción por parte del Gobierno federal sigue afectando a los mexicanos y generando más pobreza. En este último minuto que he platicado con ustedes, ya perdieron su empleo 8 mexicanos. A ese ritmo es la hemorragia económica", dijo De Hoyos Walther.

En un comunicado, expuso que México es el país en donde menos se apoya el empleo, mientras que 54 países ya lo hicieron, incluso Chile, Brasil, Argentina, y Perú que ocupa el primer lugar con medidas equivalentes al 12% de su PIB.

"Este fin de semana cumplimos dos meses de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ocho semanas en las que México ha perdido 56 días en los que México no ha salido bien librado, porque en todo este tiempo el Gobierno federal no ha estado a la altura del reto; ni tampoco se ha tenido la altura de miras para proteger la economía ni los millones de trabajadores y parar así la hemorragia de empleos", añadió.

Al contrario, se mantienen dogmas ideológicos que dañan a la nación a nivel federal pero también en cada una de las entidades federativas, además de que el gobierno incurre en omisiones que lastiman la confianza de los mexicanos y la economía nacional.