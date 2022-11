HP vende computadoras en... mil pesos; cancela e interviene Profeco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- En medio de las ofertas y descuentos de El Buen Fin 2022, Hewlett-Packard (HP) ofertó una computadora de escritorio en mil 69 pesos, para después cancelar las compras, lo que requirió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Hasta las 14 horas, la Profeco tuvo conocimiento de 29 quejas contra HP, porque en su tienda en línea puso un precio de mil 69 pesos por una computadora de escritorio All in one, HP 200, G4.

A los correos de los compradores llegó un correo en el que se les notificó que su compra se cancelaba y que les reembolsaban el pago. "Tienes un reembolso de tienda HP Online", decía la leyenda, por lo que los consumidores contactaron a Profeco para pedir la intervención de la autoridad.

De acuerdo con la Profeco, hay tres opciones para estos casos, ya que las tiendas pueden dar un artículo similar, regresar el dinero, pero en todo caso deben de otorgar una compensación de 20% del valor de la compra.