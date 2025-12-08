Impacto de tasas de interés en Banamex y dólar: Análisis financiero

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.27 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.5% o 9 centavos respecto al cierre de la semana anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.72 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.38% o 7 centavos por arriba del viernes pasado.

La depreciación del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar de 0.1% de acuerdo con el índice ponderado, debido en parte a incrementos de las tasas de interés de activos del Tesoro.

Las mayores tasas de interés se deben a ajustes de portafolio en el mercado de dinero, en anticipación a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal este miércoles 10 de diciembre, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas frente al dólar estadounidense fueron: el florín húngaro con 1.05%, el rand sudafricano con 0.63%, el rublo ruso con 0.52%, el peso mexicano con 0.50%, la corona checa con 0.44% y el yen japonés con 0.39%.

El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas debido también al nerviosismo sobre la decisión de política monetaria de la Fed, el próximo miércoles. El Dow Jones registró una pérdida de 0.45%; el Nasdaq Composite mostró una disminución de 0.14%: y el S&P 500 retrocedió 0.35%, en estos dos últimos casos, luego de cuatro sesiones de avances.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.24%. Al interior, resaltaron los aumentos de emisoras como Grupo Aeroportuario del Pacífico, con un alza de 4.38%; Banco del Bajío, 2.54%; Bolsa Mexicana de Valores, 2.32%; Pinfra, 2.24%; Alsea, 2.06%; y Coca-Cola Femsa, 2.04%.

En el mercado de materias primas, el oro terminó la sesión cotizando en cuatro mil 190 dólares por onza, lo que significó una pérdida de 0.25% respecto a la sesión anterior. Por su parte, el petróleo WTI acabó la jornada en 58.88 dólares por barril, con un retroceso de 2.0%, luego de tres sesiones al hilo de ganancias.