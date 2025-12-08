Bancos en México hilan dos meses de caída en ganancias

De enero a octubre pasado, los bancos que operan en México acumularon ganancias por 251 mil 749 millones de pesos, una caída de 1.13% en términos reales, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el organismo, con esta cifra las instituciones bancarias hilan 2 meses con reducción de sus ganancias, en un entorno de desaceleración económica y menores perspectivas de la actividad en el país.

Los datos del organismo muestran que la cartera vigente de crédito de la banca en el país sumó 7 billones 416 mil millones de pesos, un aumento de 3.4% en términos anuales.

Debido al entorno de desaceleración económica, los bancos en México esperan un menor desempeño del crédito al cierre de 2025.

"Estamos esperando que, a cierre de 2025, crezca el crédito a niveles de 4.3% real, 8.3% nominal, y esto con un crecimiento económico del PIB del 0.3% es una gran noticia", dijo hace unos días el presidente de la ABM, Emilio Romano.

¿Qué bancos tuvieron más ganancias en octubre?

Según los datos de la CNBV, BBVA México cerró octubre de 2025 con el mayor resultado neto del sistema, al registrar 82 mil 498 millones de pesos. Su participación en las ganancias del sector fue de 32.77%, la más alta entre todas las instituciones.

Banorte ocupó el segundo lugar con 38 mil 519 millones de pesos y una participación de 15.30%. Más abajo se colocó Santander, que reportó 26 mil 782 millones y concentró 10.64% del total de utilidades.

Inbursa registró 18 mil 568 millones de pesos y representó 7.38% del resultado del sector. Banamex reportó 10 mil 929 millones y tuvo una participación de 4.34%. Citi México sumó 9 mil 89 millones y alcanzó 3.61 por ciento.

Scotiabank, Banco del Bajío, HSBC, Banregio y Banco Azteca cerraron el periodo con utilidades entre 5,240 y 8,251 millones de pesos, con participaciones que oscilaron entre 2% y 3%.