Implementa Fovissste programa piloto "Crédito Tradicional en Pesos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) llevará a cabo el registro al programa piloto Crédito Tradicional en Pesos, durante noviembre y diciembre de este año.

Con dicho programa, el Instituto prevé formalizar cinco mil hipotecas para la compra de vivienda nueva o usada.

Los financiamientos entregados bajo este esquema contarán con tasa de interés fija de 10.54%, a un plazo máximo de liquidación de 30 años; es decir, 720 quincenas equivalentes a 30% del sueldo básico mensual de las personas beneficiarias, las cuales serán descontadas vía nómina, y cuyo monto será permanente mientras la hipoteca se encuentre vigente.

El vocal ejecutivo del Fovissste, César Buenrostro Moreno, destacó que con este programa piloto se busca garantizar un hogar adecuado para cada familia, como resultado de una reingeniería de las hipotecas que entrega la institución.

"Tenemos un piloto que a partir del 1 de noviembre, vamos a lanzar de cinco mil créditos en pesos; habrá 10 mil en 2023 y otros cinco mil en 2024; pero la idea es que incorporemos las modificaciones a la Ley del Issste, que podamos entregar créditos en UMA o pesos. No estamos quitando las UMA, no sabemos si en un futuro o en algún momento las UMA pudiera ser una buena opción", explicó.

Continúan créditos UMA. También continuará la asignación de créditos en UMA, por lo que Fovissste lleva a cabo la reingeniería de los programas de crédito actuales para reducir la tasa de interés en las hipotecas que se autoricen bajo esta modalidad.

El programa piloto atenderá las solicitudes de la derechohabiencia que desee adquirir un crédito de vivienda por primera vez, que cuente con 18 meses cotizados, que se encuentre en servicio activo como personal de base o confianza y que no se encuentre en proceso de dictamen para obtener pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal, o en proceso de retiro voluntario, conforme a la ley.

Requisitos. Las personas interesadas en esta primera fase podrán realizar su registro vía electrónica a través de la página gob.mx/fovissste, en la opción "registra tu solicitud". Al momento de la inscripción tendrán que proporcionar su Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y correo electrónico.

El monto máximo del crédito se determinará por la capacidad de ingresos del trabajador; además, el solicitante podrá disponer del saldo de su subcuenta de vivienda.

El periodo para el registro de las solicitudes de inscripción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2022 o hasta que se agote la cuota de los cinco mil créditos autorizados destinados al programa, lo que ocurra primero, a través del portal web del Fovissste.

El trámite de inscripción es gratuito y no puede ser condicionado por ningún motivo ni por persona alguna.

Para más información, los derechohabientes pueden llamar al 800 368 4783, ingresar a la página gob.mx/fovissste o seguir las redes sociales de Facebook: FovisssteMX, Twitter: @FOVISSSTEmx, Instagram: FovisssteMX, y Youtube: FOVISSSTE.