Importación desplaza la producción de carne

Ciudad de México.- La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) alertó que la importación desmedida de carne, principalmente desde Brasil, está desplazando a la producción nacional y pone en riesgo alrededor de 750 mil productores mexicanos, por lo que propuso establecer un cupo máximo anual de 70 mil toneladas para países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

Homero García de la Llata, presidente del Consejo Directivo de la CNOG, informó que con base en cifras de Aduanas del Gobierno de México, hasta octubre de 2025 han ingresado al país poco más de 100 mil toneladas de carne brasileña, y se estima que al cierre del año la cifra alcance las 120 mil toneladas.

El dirigente advirtió que estas importaciones provienen de países sin acuerdos comerciales con México y están desplazando a proveedores tradicionales, pese a que el sector bovino nacional mantiene, desde hace una década, una balanza comercial superavitaria y capacidad suficiente para abastecer el mercado interno en su totalidad.

Como alternativa inmediata, los ganaderos ofrecieron colocar en el mercado nacional cerca de 420 mil cabezas de ganado de calidad de exportación, que actualmente no han podido enviarse al extranjero debido al cierre de la frontera.

