Impulsa el Mundial crédito bancario

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CIUDAD DE MÉXICO.- En la antesala del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, los mexicanos aumentaron su demanda de crédito a los bancos que operan en el país. Al cierre de mayo, la cartera total de los créditos de consumo otorgados por la banca múltiple alcanzó un saldo de 1 billón 966 mil 183 millones de pesos (mdp), lo que representa un crecimiento anual de 7.50% en términos reales, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Este dinamismo se encuentra fuertemente impulsado por el financiamiento a través de tarjetas de crédito, un indicador clave del gasto de los hogares que muestra una franca expansión justo en un periodo de alta estacionalidad por el consumo de servicios y bienes tecnológicos ligados a la justa deportiva.

De acuerdo con los datos del organismo, el saldo de la cartera de tarjetas de crédito se ubicó en 727 mil 672 millones de pesos, un crecimiento real en cifras anualizadas de 7.75%.

En el detalle, BBVA México encabeza la participación del sector con un 29.75% del total de crédito al consumo al cierre de mayo pasado, registrando un monto total en el periodo de 584 mil 935 mdp y un crecimiento anual en términos reales de 8.01%.

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En el segundo puesto se ubica Banamex con una participación del 13.79% y un saldo de 271 mil 048 mdp, mostrando una expansión real del 8.77%. Por su parte, Banorte se consolida en la tercera posición con un 13.22% del mercado, operando una cartera de 259 mil 903 mdp tras registrar una aceleración de doble dígito equivalente al 15.89% real respecto al periodo anterior.

De los grandes jugadores bancarios, los datos oficiales muestran únicamente que HSBC mostró una contracción significativa en el segmento, con una caída real del 19.21% para ubicar su cartera de consumo en 85 mil 976 mdp al cierre de mayo.

Por el contrario, instituciones de menor tamaño pero con un enfoque masivo como BanCoppel mostraron crecimientos agresivos en el financiamiento al consumo, anotando un alza real del 30.53% interanual para cerrar el periodo con una cartera de 30 mil 172 millones de pesos.