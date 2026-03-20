Impulsan pago de gasolina con QR

Ciudad de México.- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que se buscará que el sector gasolinero en el país acepte la propuesta para cobrar el combustible a través de medios digitales, específicamente con códigos QR de la plataforma Cobro Digital (CoDI), del Banco de México, al eliminar temporalmente las comisiones en pagos con tarjetas.

En su discurso durante la inauguración de la 89 convención bancaria con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Romano dijo que esta medida, además de impulsar un menor uso de efectivo, aminorando el impacto por las presiones globales actuales ante el encarecimiento del precio del petróleo.

"Solicitaremos el compromiso del sector gasolinero para que adopte el CoDi como medio de pago inmediato y trabajaremos con el gobierno, para hacer que esta medida se traduzca en un incremento sustancial en el uso de pagos digitales en gasolineras", dijo Romano.

En su discurso, Romano comprometió oficialmente a la banca a incrementar el crédito al sector privado y fortalecer su papel como motor del crecimiento económico, al fijar como meta llevar el financiamiento del actual 39% del Producto Interno Bruto (PIB) a 45 por ciento hacia 2030.

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El presidente de la ABM, aseguró que el sistema financiero cuenta con condiciones de estabilidad y solidez suficientes para impulsar este objetivo, apoyado en un manejo responsable de las finanzas públicas y un entorno de certidumbre.

En materia de financiamiento, destacó que en los últimos tres años la banca colocó 15 millones de créditos adicionales por un monto de 1.9 billones de pesos, un avance que anteriormente tomaba hasta ocho años. Tan sólo en 2025, el crédito creció 7.9 por ciento, casi diez veces más que la economía.

Como parte de sus compromisos, el sector busca elevar el acceso al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas de 24 a 30 por ciento hacia 2030. A diez meses de haber planteado esta meta, en el marco del Plan México, Romano dijo que, el nivel ya se aproxima a 27%, con 17 mil nuevos créditos otorgados por 26 mil millones de pesos.