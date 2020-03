Industria automotriz incumplirá con T-MEC si inicia en junio, alertan

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió reconsiderar la fecha de entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque de iniciar su vigencia el 1 de junio próximo, no se podrá cumplir con el contenido regional que se fijó, sino hasta el 1 de enero de 2021.

Al igual que lo hicieron las armadoras de Estados Unidos y Canadá, la industria automotriz mexicana explicó que ante los paros técnicos por el Covid-19 y al no conocerse documento alguno sobre las reglas de origen es necesario postergar la entrada en vigor de las reglas.

"La nueva regla de origen es totalmente distinta a la utilizada en el TLCAN y, por lo tanto, implica una serie de cambios de procedimientos, controles administrativos y adecuación de sistemas informáticos, además de la comunicación de los cambios requeridos a los proveedores de la cadena productiva, todo lo cual requiere, cuando menos, seis meses para su implementación", dijo.

Ante el anuncio que hizo la Secretaría de Economía de que espera tener listos los procedimientos y disposiciones legales para que entre en vigor el T-MEC el primero de junio próximo, la Confederación que preside Francisco Cervantes dijo: "La Concamin sumándose y de acuerdo con las demandas del sector automotriz nacional, plantea la necesaria reconsideración de la fecha de entrada en vigor del T-MEC".

Explicó que las reglamentaciones uniformes y la regla de origen para el sector automotriz serían imposibles de cumplir por las circunstancias actuales y la complejidad de las cadenas de insumos de esta industria y la logística para su articulación.

Además, reiteraron que a 67 días de que entre en vigor el acuerdo aún no se conoce el texto oficial de "las Reglamentaciones Uniformes mediante las cuales se establece con detalle la metodología que deberá aplicarse para realizar los cálculos del valor del contenido regional, para cumplir las nuevas reglas establecidas en el T-MEC".

Algo que ya plantearon a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y a los senadores Ricardo Monreal, Gustavo Madero, Héctor Vasconcelos y Gina Cruz.