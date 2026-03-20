Industria textil logró frenar su caída
Ciudad de México.- Tras años de registrar resultados negativos, la industria textil frenó su caída, gracias a las medidas que implementó el gobierno mexicano, como los aranceles que se impusieron a telas y prendas de vestir asiáticas, por lo que el sector espera tener crecimiento y generar más empleos.
La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) dijo que la aplicación de aranceles a productos asiáticos podría aumentar el uso de la capacidad instalada, ya que actualmente operan al 70%, el otro 30% restante podría reactivarse si las grandes cadenas de autoservicio y tiendas departamentales privilegian los productos mexicanos en sus anaqueles, así como con las compras gubernamentales.
Explicó que en 2025 la industria textil-confección exportó 7 mil 500 millones de dólares, cifra menor a los 9 mil 200 millones que exportó en 2024, mientras que las importaciones se redujeron de 13 mil 482 millones de dólares en 2024 a 13 mil 271 millones de dólares en 2025.
De acuerdo con los presidentes saliente y entrante de la Canaintex, Rafael Zaga, y Rafael Torre Lamuño, respectivamente, la industria logró frenar su caída tras trimestres con resultados negativos e impacto al empleo.
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Explicó que además de los aranceles que entraron en vigor el 1 de enero de 2026 contra telas y prendas asiáticas, hay otro elemento que podrá ayudarles a que la industria crezca y son los recientes cambios que se hicieron a la reforma a la Ley de Adquisiciones, que exige un 65% por ciento de contenido nacional en compras gubernamentales.
La industria textil tiene que competir con la informalidad, la piratería, el contrabando, la subvaluación y la mala clasificación de las importaciones.
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