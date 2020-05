Industriales demandan proyecto claro de reactivación económica

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León demandó un proyecto claro de reactivación económica en México y en Nuevo León, que integre todas las medidas necesarias para evitar contagios de coronavirus, al destacar que durante el mes de abril el estado y el país sufrieron pérdidas de empleos que superaron las registradas en 2009 durante la epidemia de influenza.

El organismo empresarial señaló que los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que registran una importante pérdida de empleos durante el mes de abril, muestran los efectos de las medidas de suspensión de actividades no esenciales, como parte de las medidas que tomaron las autoridades de salud durante la contingencia sanitaria.

Citó que en el plano nacional se perdieron 555 mil empleos, de los cuales 99 mil, alrededor de una quinta parte del total, fueron plazas en la manufactura que tuvieron que ser desocupadas. Estas caídas en el empleo, señaló Caintra, no tienen precedentes en los registros del IMSS, convirtiéndose en retrocesos históricos.

Aseveró Caintra que durante la crisis de 2009, la mayor caída de empleos en un mes fue en mayo de 2009, cuando se perdieron alrededor de 111 mil plazas. Y además la cifra presentada en abril de 2020 es superior a la habitual caída que se da cada diciembre por efectos estacionales, la cual es de aproximadamente 300 mil plazas.

La cámara industrial, que preside Adrián Sada Cueva, puntualizó que según el IMSS en el mes de abril en Nuevo León se perdieron más de 53 mil plazas laborales en el sector formal de la economía, por la suspensión de actividades no esenciales, lo que también es una cifra histórica.

Recordó Caintra que durante la epidemia de H1N1, entre enero y mayo de 2009 se perdieron 39 mil 395 empleos, más de 13 mil empleos perdidos menos que el mes pasado.

Destacó Caintra que el sector manufacturero de la entidad se había mantenido sin pérdidas hasta marzo de este año, y en abril se dieron de baja nueve mil 528 puestos de trabajo, eliminándose todos los empleos que se habían generado durante el año.

Finalmente expuso el organismo empresarial, de continuar la situación en mayo, "las pérdidas de empleo podrían agravarse", y estas cifras "son evidencia de la urgencia de un proyecto claro de reactivación económica en México y en Nuevo León integrando todas las medidas sanitarias" que se requieren durante esta contingencia sanitaria.