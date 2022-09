Infonavit: 7 de cada 10 créditos están en cartera vencida

A-AA+

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que 71% de la cartera vencida del Instituto corresponde a créditos en veces salario mínimo (VSM) debido al "modelo irracional de vivienda" que se implementó desde 2002.

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, expuso que entre 2002 y 2012, el estado impulsó un modelo expansivo de vivienda basado en el crédito hipotecario a través del Infonavit.

Este modelo generó ciudades dormitorio lejanas a los centros de trabajo donde a los acreditados les salía más caro el transporte público o privado que la hipoteca, por lo que prefirieron buscar un lugar para vivir cerca de su empleo y abandonaron las viviendas y dejaron de pagar su crédito.

Adicionalmente, los créditos estaban en VSM, un modelo financiero que no era benéfico para los acreditados, ya que su deuda no bajaba, aunque pagaran puntualmente el crédito.

En 2014, toda la cartera del Infonavit estaba en VSM, los cuales tenían un incremento anual en su saldo y en la mensualidad.

Actualmente, 51% de los 5.5 millones de créditos en la cartera del Infonavit están en VSM y se otorgaron antes de 2016; y el 49% restante de la cartera es de créditos en pesos.

"El 71% de la cartera en mora o en vencimiento está en salarios mínimos, es decir, hoy estamos cobrando un modelo irracional de vivienda y un modelo financiero pernicioso para las familias.

"Es la realidad que nos toca enfrentar y no es echarle la culpa al pasado. Hay un modelo financiero inadecuado que partía de supuestos falsos, un modelo de crecimiento de ciudades impulsado por el gobierno que era irracional y no basado en la persona, en sus derechos, sino en que la vivienda era una mercancía", explicó Martínez Velázquez.

La mensualidad y el saldo de los créditos en VSM suben cada año conforme sube la UMA.

Para solucionar este problema, desde 2016, el Infonavit dejó de otorgar créditos en VSM.

Y desde abril de 2019 se puso en marcha el programa Responsabilidad Compartida para convertir todos los créditos en VSM otorgados por el Infonavit a pesos.

El Infonavit tiene como meta la conversión 2.5 millones de créditos en VSM a pesos hasta 2024.

En 2021, 22 mil 317 créditos en VSM se pasaron a pesos, lo que representó un monto de descuento de 2 mil 868 millones de pesos.

Y hasta julio de 2022, van 59 mil 359 créditos en VSM convertidos a pesos, los cuales representan un monto de descuento de mil 443 millones de pesos.

Martínez Velázquez subrayó que el Infonavit no es un banco donde se baja la cartera vencida del balance y se vende a un despacho de cobranza.

"Dejamos de vender cartera, dejamos de hacer juicios masivos y nos pusimos a enfrentar nosotros, con toda la responsabilidad y con todo el acercamiento a la gente, a reconstruir la confianza.

"El Infonavit es una prestación asociada al trabajo, es una obligación del estado asociada con el Artículo 4° constitucional. No voy a renunciar a una responsabilidad del Estado que es atender a las personas para que puedan tener su patrimonio y puedan pagar su casa", dijo.

A junio, el índice de cartera vencida del Infonavit es de 18.2%.