Infonavit pone en remate casas recuperadas para compra

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha la venta de casas recuperadas o rematadas, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles a quienes buscan adquirir una vivienda.

Estas propiedades no se venden directamente por el instituto, sino que se distribuyen a través de inmobiliarias autorizadas, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales.

Para quienes desean participar, es fundamental verificar el estado legal y físico de la propiedad antes de iniciar cualquier trámite. Esto asegura que el comprador no enfrente problemas posteriores y pueda utilizar los programas oficiales de financiamiento disponibles.

¿Dónde se pueden encontrar las casas en remate del Infonavit?

Las viviendas recuperadas pueden localizarse por diferentes medios:

* Inmobiliarias y desarrolladoras autorizadas: Son las empresas encargadas de rehabilitar las propiedades recuperadas y ponerlas a la venta. Los interesados pueden contactarlas directamente o buscarlas en portales especializados.

* Portales inmobiliarios: Algunos sitios permiten filtrar por opciones como "viviendas recuperadas de Infonavit" o "casas Infonavit" para facilitar la búsqueda.

* Centros de Servicio Infonavit (CESI): En estas oficinas se puede consultar el catálogo actualizado de propiedades y recibir asesoría personalizada.

* Subastas oficiales: El Infonavit organiza eventos donde se venden lotes de casas con descuentos significativos, accesibles a quienes cumplen con los requisitos.

¿Cómo se compran las casas en remate?

Antes de adquirir una vivienda, se deben seguir varios pasos:

* Verificar el crédito disponible: Ingresar a "Mi Cuenta Infonavit" para confirmar el monto que se puede utilizar y precalificarse.

* Revisar el estatus legal y físico de la propiedad: Un asesor puede orientar sobre la viabilidad de la compra mediante crédito Infonavit.

* Contactar al vendedor autorizado: Si la propiedad se vende mediante inmobiliaria o desarrolladora, iniciar el proceso directamente con ellos; en caso de subasta, seguir los lineamientos establecidos.

* Iniciar el trámite de adquisición: Una vez elegida la vivienda y resueltas las dudas, se procede a solicitar el crédito o financiamiento correspondiente.

El proceso garantiza que los compradores accedan a viviendas a precios más bajos y con la seguridad de realizar una operación formal y respaldada por el Infonavit.

La disponibilidad de casas varía por localidad y se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y asesores autorizados.