Informe: Faltan recuperar 192 mil empleos que se perdieron por pandemia: AMLO

Al rendir su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía faltan por recuperar 192 mil 703 empleos que se perdieron por la pandemia del Covid-19.

"Posterior a la pandemia se han creado 1 millón 202 mil 691 empleos y solo faltan 192 mil 713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis. Un objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses", dijo.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que la emergencia sanitaria no desembocó en una crisis de consumo por las remesas y los Programas de Bienestar, "y no se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país".

Acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado, López Obrador afirmó que la economía de México avanza y que hay indicadores que revelan que nuestro país crecerá este año al 6%.

"Casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá 6%, la inversión extranjera fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2 por ciento, mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. El peso no se ha devaluado y el salario mínimo ha aumentado en un 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años", aseveró.