Ingresos de telecomunicaciones se desploman 10.7%

Los ingresos del sector de telecomunicaciones cayeron 10.7% pues fueron de 111 mil 472 millones de pesos en el segundo trimestre del año.

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), explicó que en el mismo periodo del año pasado los ingresos fueron de 124 mil 800 millones de pesos.

En conferencia, Piedras destacó que el desplome se debe al segmento móvil cuyos ingresos disminuyeron 18.3% entre abril y junio de este año.

El servicio de prepago o de recargas tendrá dificultades para sobreponerse del impacto del confinamiento social mientras que el servicio de pospago o planes de pago mensual tendrá un crecimiento lento pero constante, puntualizó Carlos Hernández, analista de The CIU.

El analista explicó que el segmento de televisión de paga tuvo un comportamiento positivo pues su crecimiento de ingresos fue de 6.7% durante el segundo trimestre del año.

Los servicios fijos mantienen un decrecimiento en ingresos cayendo 6.4%, aunque es una caída la pandemia no tiene un gran impacto, "el servicio de banda ancha fija amortiguó la caída", señaló el analista.

"Habrá un ajuste en el presupuesto de las familias para conectividad fija", agregó Piedras.