Iniciativa fiscal digital ahuyentará llegada de empresas, advierten

La reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las plataformas digitales como Netflix, Uber y Spotify viola la libertad de expresión y desincentiva la llegada de nuevas plataformas al país, alertan organizaciones de la sociedad civil y analistas.

Por segundo año consecutivo, el gobierno federal insiste en plantear el bloqueo de plataformas digitales que no cumplan con el pago del IVA, lo que desincentiva la llegada de servicios digitales al país.

"Lo que siempre se dice, en términos de fomento de actividad económica e inversión, es que debes tener reglas claras, estables y conducentes para el desarrollo de los negocios y [con la reforma a la Ley del IVA] cambias los términos de operación, y eso no invita a las inversiones", destacó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Parece que el gobierno se va al extremo para instrumentar el cumplimiento fiscal, agregó.

Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, Hacienda propone bloquear las plataformas digitales extranjeras como Netflix, Spotify, Uber o Tinder cuando no cumplan con el pago del IVA.

"Se propone establecer un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México incurran en omisiones fiscales graves se pueda llevar a cabo el bloqueo del acceso a internet de sus servicios", señala el proyecto que busca cambiar la Ley del IVA.

Rechazan medida

La medida es desproporcionada en lo que busca conseguir, es decir, mayor recaudación fiscal, en relación con el impacto que tendrá para el flujo de información y contenidos en internet, ya que distorsionará el acceso y disponibilidad de contenidos", destacan Article 19, Fundar y R3D.

Entre las plataformas que todavía no inician operaciones en México están las plataformas de video Disney+, Hulu y la de comercio electrónico Rakuten.

En mensaje conjunto, las organizaciones subrayan que bloquear un servicio digital puede tener efectos trascendentales para otros usuarios o servicios.

"Si llegara a implementarse la propuesta de Hacienda, al bloquearse los servicios de hosting [alojamiento], tiendas de aplicaciones o sistemas de pagos, impactarán a otras personas y empresas que dependen de los servicios para generar ingresos".

En México, 80.6 millones de habitantes usan internet, lo que significa que 30% de la población no tiene acceso a la red, de acuerdo con cifras del Inegi.

Ernesto Piedras destacó que se pide a plataformas digitales cumplir sus obligaciones fiscales, porque servicios como Netflix dan audio y video ante una cablera que paga impuestos.