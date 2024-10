Crítica de Döring a la Iniciativa Retroactiva de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El diputado del PAN, Federico Döring calificó de "lobotomía legislativa" la iniciativa de Morena para imposibilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse sobre reformas constitucionales.

Luego de que la víspera el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa para que quede plasmado en la ley que ocho ministros no pueden suprimir la voluntad del pueblo.

Döring consideró que se trata de una propuesta para cercenar y censurar la actuación legítima y originaria de la Corte.

"De Récord Guinness la machiéncueta que se pretende aventar el diputado Gutiérrez Luna, al proponer que la Corte no pueda revisar reformas constitucionales".

Dijo que la iniciativa es lo más alejado de los principios de la izquierda mexicana no puede estar, "esta es una verdadera machiéncueta que ni Romel Pacheco en su mejor clavado jamás lo logró".

Acusó que el morenista escupe en la memoria de la historia de quienes abrieron el camino de la democracia.

"Le falta al respeto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, a Heberto Castillo, a Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y todos aquellos que combatieron mayorías del PRI, que eran capaces de reformar la Constitución".

Por separado, el también diputado federal del PAN, Germán Martínez, aseguró que esta iniciativa de Gutiérrez Luna, es limitar el papel de la SCJN, a un simple asesor legislativo.

"La Corte es el órgano encargado de proteger los principios y las reglas constitucionales, cualquier abogado distingue entre los principios que son las directrices fundamentales que orientan la totalidad de nuestra Constitución".

"Yo me permito aclararle al diputado Luna que la soberanía popular no recae en el poder reformador de la Constitución y este poder, es constituido no constituyente".

Germán Martínez remató: "me parece que al diputado Gutiérrez Luna le hizo mucho daño la Escuela Libre de Derecho la idea errónea de don Felipe Tena Ramírez sobre un constituyente permanente".