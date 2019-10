Inútil preservar obras en Texcoco... se han ido hundiendo: Jiménez Espriú

"No sirve para nada, es una barbaridad" preservar las obras que se llegaron a realizar en lo que sería el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que las obras que están construidas son "prácticamente nada" y que se han ido hundiendo varios centímetros desde que se detuvo el proyecto. Si desde lo legal hay un proceso para conservarlo, desde la ingeniería "no tiene ninguna razón".

"Desde un punto de vista legal hay un amparo que se preserven las obras porque existe la idea de que a lo mejor un día alguien decide volver a hacer el aeropuerto de Texcoco, cada día hay más información, datos y constancias de que eso no debió haber sido nunca construido. Eso ya se ha hundido, desde que se paró, varios centímetros hoy. Está instrumentado. Es una barbaridad, si legalmente tiene algún juicio, ingenierilmente no tiene ninguna razón", dijo el funcionario.

Hoy se da a conocer que un juez federal concedió la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y revocó la suspensión definitiva que mantenía frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Aunque permanecen vigentes otras 7 suspensiones definitivas en los más de 140 amparos tramitados contra el Aeropuerto de Santa Lucía, el juez puede reiterar su criterio y revocarlas.

El colectivo #No más Derroches irá a un Tribunal Colegiado para echar abajo la decisión del juez; uno de sus abogados afirmó que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Jiménez Espriú dijo que lo que se ha construido, de lo que sería el proyecto del nuevo aeropuerto, son unos fonibles para la estructura del techo, la cimentación, el apisonado, de lo que serían las pistas y la plataforma que representó, "una cantidad enorme de gasto, concreto y pilotes".

"Todo está enterrado. Eso no se puede preservar así por las propias condiciones del terreno. Es un terreno que se hunde, que sube, baja y se mueve diferencialmente. Eso se tiene que mantener con un peso para que no se suba o para que no se hunda. La conservación de eso es una barbaridad, no sirve para nada".