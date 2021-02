Inversión privada en infraestructura va retrasada: Carlos Slim

El ingeniero Carlos Slim Helú dijo que va retrasada la inversión en infraestructura con recursos privados.

Al ser cuestionado sobre la reforma al sector energético, el empresario mexicano dijo que "lo que creo que si tenemos retrasado es la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura con dinero privado los que son con obra pública ahí siguen, esos empezaron casi al principio el sexenio".

Subrayó que hace falta mucha infraestructura cuyo financiamiento se anunció hace año y medio por parte del sector privado.

A la salida de su reunión con el presidente Argentino Alberto Fernández, el empresario mexicano destacó que la capacidad de compra de la población depende del ingreso, "lástima que los empresarios no estuvieron de acuerdo en el incremento al salario mínimo".

"Se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo en conjunto, creo que fue importante que el aumento del salario mínimo siga ocurriendo, que se esté recuperando como fue hace muchos años".

Sobre su reunión con el mandatario argentino destacó que hablaron sobre la pandemia, la salud y la vacuna contra el coronavirus.

"Se está produciendo en Argentina la materia, la sustancia activa y acabando en México, (Fernández) visitó los laboratorios ayer, muy bien todo".

Al ser cuestionado si le dio algún consejo al presidente de Argentina respondió: "no, yo que voy a estar dando consejos".