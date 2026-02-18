Inversión productiva de CFE cae

CIUDAD DE MÉXICO.- La inversión física de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una reducción de 24% real anual en 2025, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los recursos ejercidos por la empresa que dirige Emilia Esther Calleja se ubicaron en 46 mil 643 millones de pesos el año pasado.

De acuerdo con expertos es un rezago en inversión productiva pues se planearon menos proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad el sexenio pasado.

"Venimos de un sexenio con inversión física históricamente baja en el sector eléctrico, particularmente en transmisión y mantenimiento mayor", mencionó Carlos Flores, analista independiente del sector.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha intentado corregir el marco normativo, la implementación ha sido lenta, con un año y medio en ajustes regulatorios que no terminan de finalizar e implementarse, y el horizonte político es corto para revertir el rezago".

Además, agregó que el rezago de proyectos no solo se ve reflejado en la menor inversión del año pasado, sino que deja vulnerable a la empresa estatal ante las olas de calor y el incremento de demanda, factores que pueden provocar apagones e inhibir inversiones industriales por falta de capacidad de transmisión y generación.

"El riesgo es claro: si la expansión de capacidad y red no acompaña el crecimiento de la demanda, pueden incrementarse los eventos de interrupción, elevarse costos marginales de generación, por mayor uso de plantas ineficientes, e inhibir nuevas inversiones industriales", destacó Flores.

De hecho, el monto invertido en 2025 es también el menor registrado para un inicio de sexenio desde que hay registro, a partir de 1990, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda.

Y es que sobre todo en 2023 y 2024 se observaron dos fenómenos a partir de la problemática del estancamiento de inversión y en generación y transmisión de la energía eléctrica.

En primer lugar, se generaron los apagones reportados en los meses más calurosos (de mayo a agosto) debido al aumento de temperatura y el uso de aires acondicionados y ventiladores. Esto generó que la demanda de energía fuera superior a la generación, y que la CFE tuviera que recurrir a cortes programados.

Luego, debido a la misma situación, en la que no había generación extraordinaria, algunas plantas tuvieron que dejar de operar por falta de electricidad, y las nuevas inversiones también han apuntado a la necesidad de dotar de una mayor confiabilidad al sistema.