Incrementa la falsificación de billetes en 2025

Ciudad de México.- Durante 2025 la falsificación de billetes aumentó 1.65%, año en el que la denominación de 500 pesos nuevamente fue la más reproducida por la delincuencia, aunque el de 100 pesos se disparó de manera importante, con un incremento de más de 200%.

El año pasado se captaron 291 mil 673 billetes apócrifos, contra 286 mil 917 de 2024, es decir, 4 mil 756 piezas más revelan datos del Banco de México (Banxico).

De ese total, 148 mil 652 billetes eran de 500 pesos, una cifra menor si se compara con los 176 mil 587 billetes falsos de un año antes.

No obstante, destacó el caso de las piezas falsas de 100 pesos, que se triplicaron al pasar de 23 mil 672 ejemplares apócrifos en 2024 a 73 mil 875 en 2025, de acuerdo con los registros del instituto central.

En el tercer lugar de la falsificación se situó el billete de 200 pesos, con 56 mil 153 falsificaciones captadas por Banxico, lo que significó una reducción respecto a las 65 mil 407 copias ilegales que le fueron entregadas en 2024.

En cambio, el dinero imitado por el bandidaje a través de las monedas presentó una baja de 33.3 por ciento durante el año pasado.

Asimismo, información del banco central arroja que la pieza de 10 pesos fue la más imitada, con 970 falsificaciones, cuando un año antes habían sido mil 423 piezas.

Asimismo, hubo una baja de 215 a 95 ejemplares de monedas falsas de 5 pesos que captó Banxico en un año; sin embargo, representó una cifra relevante, si se considera que en 2023 apenas eran cuatro.

Según un reporte de las acciones en contra la falsificación o alteración de moneda en México, de 2003 a 2024 se logró detener a 50 personas por dichos delitos y se aseguraron ocho más.