Afores inician año con plusvalía de 158 mmdp

Ciudad de México.- En el primer mes de 2026, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por 158 mil 471 millones de pesos, iniciando el año con resultados positivos para los trabajadores con cuenta de Afore.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), con este resultado al arranque de 2026 se mantiene la tendencia positiva de plusvalías en el ahorro, registrada casi en todo el año pasado.

Cabe recordar que en 2025 el ahorro de los trabajadores administrado en las Afore alcanzó plusvalías por un billón 141 mil 766 millones de pesos, siendo el mejor año en la historia para el sistema.

De acuerdo con la Consar, el monto de plusvalías acumulado en 2025 es 105.1% mayor comparado con lo que se logró en 2024.

Una plusvalía es la ganancia que generan los recursos invertidos cuando suben de valor con el tiempo. En el caso de las Afore, significa el dinero extra que se obtiene al invertir el ahorro de los trabajadores en los mercados financieros.

Datos de la Consar muestran que en el primer mes los recursos administrados por las Afore suman 8 billones 497 mil millones de pesos, monto casi 23.8% del PIB del país.