Todo lo que necesitas saber sobre invertir en finanzas personales

Las fechas decembrinas suelen ser conocidas como una de las épocas en donde las personas más gastan debido a muchos compromisos típicos de ese periodo como son las cenas, los regalos, entre otros.

Si bien el mejor momento para comenzar a invertir es lo antes posible, los últimos días del año también representan una oportunidad ideal para que los recursos extras que llegan, ya sea en forma de aguinaldo o cualquier otro dinero adicional, se "pongan a trabajar" para generar rendimientos.

Aunque parece algo ilógico que entre tantos gastos se destine una parte de nuestros ingresos o un colchoncito para ponerlo a invertir, la realidad es que nunca es tarde para hacerlo, incluso en esta época de fin de año.

Andrés Maza, Chief Investment Officer de GBM comentó que a unas horas de que concluya el año, aún es buen momento para invertir.

"Siempre es buen momento para invertir, y más en el contexto actual por varias razones", indicó en entrevista.

Otro de los motivos por los cuales es buen momento para hacerlo es que las tasas de interés siguen siendo atractivas y se encuentran por arriba de la media, por lo que es excelente periodo para aprovechar esta coyuntura.

Cabe recordar que recientemente Banco de México recortó la tasa de referencia en 10% por lo que antes de que siga disminuyendo, es un buen momento para aprovechar y tener excelentes rendimientos.

Cetes, pagarés, bonos, acciones... en el mercado existen un sinfín de productos financieros así como algunos que van distintos periodos para hacerlo que van desde meses hasta años.

A decir del experto, antes de decidirse por algún producto es importante conocer dos puntos básicos: el tiempo que se desea invertir y el tipo de riesgo para poner a trabajar el dinero, sobre este último es importante saber que tanto se planea "perder" en caso de que haya minusvalías y que tanto estamos dispuestos a apostar.

"Hay (productos) para diferentes tipos de inversionistas y para diferentes tipos de inversión, lo importante es saber que hay soluciones de inversión para todo perfil de inversionista y para todo objetivo de inversión", comentó.

Consejos para empezar a invertir

Si eres de las personas que ya decidió invertir, estos son algunos unos consejos y recomendaciones para que lo hagas con el pie derecho

- Establece tus objetivos financieros

Antes de comenzar a invertir, es fundamental tener claridad sobre tus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo

- Conoce tu perfil de riesgo

Entender cuál es tu perfil de riesgo, es decir, que tanto planeas perder o ganar en el valor de tu inversión pueden aguantar. Cada persona tiene un nivel de tolerancia al riesgo diferente, si aún no lo haces existen factores que te ayudarán a reconocer el tipo de riesgo que puedes manejar, estos son la edad, situación financiera y experiencia previa en inversiones.

- Define tu estrategia de inversión

Una vez que hayas establecido tus objetivos es el momento de desarrollar una estrategia de inversión sólida. Esto implica determinar qué porcentaje de tu cartera se destinará a diferentes clases de activos, cómo se diversificarán tus inversiones y cuál será el enfoque, si activo o pasivo, en la gestión de tu cartera.

- Define el tiempo que deseas invertir

Es importante que consideres el horizonte que estás pensando para esa inversión, es decir, si es a corto, mediano o largo plazo. Lo anterior te ayudará para determinar el mejor instrumento financiero para tus necesidades

"Es necesario que la gente entienda las características del producto. Que entienda cómo se puede comportar eso y que no haya sorpresas que lo lleven a tomar una mala decisión", explicó el ejecutivo de GBM

A decir de Andrés Maza, gracias al acceso a la tecnología, ya no hay impedimentos para no empezar a hacerlo. Poco a poco se ha roto el mito de que para invertir se requiere de ser un gran experto, tener mucho conocimiento o mucho dinero, lo cual ya no es así.

"Cada vez más hay información y recursos disponibles donde la gente se puede informar. El mejor momento para empezar a invertir siempre es hoy, sin importar la edad, hay mucho tiempo y horizonte hacia adelante para que el dinero siga creciendo. Invertir hoy en día es para todos", puntualizó.

Por ello, indicó que no importa si es al final o al principio de año, lo importante es decidirse al dar el paso para entrar al mundo de las inversiones.