Investigan cuentas del STPRM desde la época de "La Quina"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) a investigar el estado que guardan posibles cuentas bancarias abandonadas a nombre del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), desde el tiempo en que este gremio era encabezado por Joaquín Hernández Galicia, "La Quina".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que personas le han denunciado que existen cuentas millonarias a nombre del sindicato y de las que nadie sabe su destino.

"Hay muchos ciudadanos que sostienen de que existen cuentas, algunas de millones de pesos de sindicatos, de empresas, de personas, cuentas que quedaron abandonadas y que están en los bancos, es el caso de las posibles cuentas que tengan bancos del sindicato petrolero, desde la época de antiguos dirigentes petroleros, de Joaquín Hernández Galicia".

"Ya, Santiago Nieto -porque me han presentado estos escritos- tiene instrucciones de hacer una revisión sobre si existen o no estas cuentas, si existían en qué condición legal están, de quién es ese dinero, en qué bancos, para saber y en despegar en definitiva sobre este asunto", dijo.

El mandatario también aseguró que tras la salida de Carlos Romero Deschamps como líder del STPRM, hasta el día de hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no ha entregado a ninguna persona la toma de nota como secretario General de ese sindicato.

"No hay una decisión sobre el tema. Yo creo que la STPS tiene que cumplir con la ley y quien lo solita cualquier sindicato que solicita su reconocimiento lo tiene que lograr, es una obligación de la Secretaría del Trabajo atender estas peticiones. Esto no implica la titularidad del contrato".

Y agregó: "En el caso del sindicato petrolero se han hecho muchas solicitudes, le he pedido a la secretaria del Trabajo que venga, ya lo hizo en una ocasión, le voy a pedir que regrese para explicarlo".