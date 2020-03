La banca mexicana coloca la seguridad nacional como la prioridad "número uno"

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Tras un año de haber asumido la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera tiene claro que la seguridad nacional es la prioridad "número uno" para conseguir el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad económica en un país que sufre niveles históricos de violencia.



"La seguridad en el país es el tema número uno, está muy delicada y nos preocupa mucho que los clientes estén seguros", explicó Niño de Rivera en una entrevista con Efe en Ciudad de México previa a la 83 Convención Bancaria, que reunirá el 12 y 13 de marzo a los banqueros mexicanos en la ciudad costera de Acapulco.

El también presidente del consejo de administración de Banco Azteca aseveró que la inseguridad en México, donde en 2019 fueron asesinadas casi 35 mil personas, "afecta no tanto a las sucursales sino fuera de las sucursales".

Por ello, la ABM mantiene contactos directos y regulares con las autoridades, como una reciente reunión con las fuerzas de seguridad pública de la capital mexicana, con el objetivo de "trabajar juntos en estos temas".

Al mismo tiempo, la banca mexicana trabaja permanentemente en actualizar los mecanismos de protección frente a los ciberataques porque "la seguridad digital tiene que responder a la velocidad que trabajan los criminales".

"Los ataques a la banca son permanente, las 24 horas. Muchos de ellos son robots probando por dónde meterse: las líneas de comunicación, las cuentas bancarias y las bases de datos. Nosotros tenemos que ir adelante de eso", expresó.

LAS COMISIONES, EN EL CENTRO DE LA CONVENCIÓN

A diferencia de numerosos eventos empresariales y culturales cancelados por la expansión del coronavirus, la convención de los 51 bancos mexicanos sigue adelante y se espera un anuncio sobre una eventual reducción de las comisiones bancarias.

"Todo mundo espera que se den grandes anuncios en la convención pero el propósito no es hacer un foro de anuncios noticiosos", dijo Niño de Rivera, gran amante de la tauromaquia, al torear la pregunta obligada sobre las comisiones.

Aunque dejó entrever que "sin ningún lugar a dudas, será un tema importante" durante el evento bancario que contará con la presencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien la banca mantiene "un diálogo estrecho y muy favorable".

A finales de 2018, el nuevo partido de gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció la intención de impulsar una iniciativa para reducir o eliminar comisiones bancarias en operaciones como pagos electrónicos o retiro de efectivo.

El presidente de la AMB aseguró que desde entonces han trabajado intensamente para "depurar" la lista de cerca de 28 mil comisiones existentes, ya que muchas no se estaban cobrando en la actualidad.

Además, reivindicó que la banca mexicana ha "ampliado los servicios digitales" para que los clientes puedan hacer operaciones sin acudir a las sucursales. "La oferta digital está eliminando muchas comisiones", aseveró.

LAS DEMANDAS DE LÓPEZ OBRADOR

En la pasada edición de la convención, López Obrador anunció que regresaría este 2020 al encuentro de banqueros para premiar al banco que menos dinero cobre por el envío de remesas a México por parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

"El planteamiento que hizo fue muy creativo, de premiar al banco que más las haya bajado. Hemos tenido reuniones con el presidente de la República y hemos abordado el tema en particular", expresó el banquero.

El presidente de la ABM ha trasladado a López Obrador que la banca solo percibe el 20 % del cobro del envío de remesas, puesto que el resto lo concentran las empresas remesadoras y agregadoras.

"México tiene las comisiones más baratas del mundo. En los últimos 10 años han bajado un 39 % contra el 25 % del resto. Cobramos menos que en India, China y Filipinas", defendió.

Por otro lado, Niño de Rivera admitió que el presidente de México tiene "absoluta razón" cuando critica que hay muchos municipios rezagados sin cobertura bancaria.

El banquero, que fue clavadista olímpico en Tokio 64 y México 68, reivindicó que cuando asumió la presidencia de la ABM en la pasada convención había 528 municipios sin servicios financieros y ahora son 476.

Con tono cauto y sin tirarse a la piscina, reafirmó su objetivo de que dentro de cuatro años se cubran todos los municipios del país. Aunque señaló que para ello se necesita una mejor cobertura de telecomunicaciones.

Precisamente, el presidente de México explicó este miércoles en su conferencia matutina que en la propia convención bancaria informará sobre las entidades financieras que cobran más o menos comisiones.

Además, reiteró que no se va a modificar el marco legal y jurídico "para que los bancos sigan operando con certidumbre y confianza", y animó al sector financiero a abrir más sucursales en poblaciones pequeñas.

A pesar del enorme reto, Niño de Rivera, padre de la popular humorista Sofía Niño de Rivera, encuentra momentos para el humor: "Yo me la paso muy bien, me encanta estar en la presidencia. El reto es grande pero fui yo el que se metió, nadie me mandó, así que estoy encantado", zanjó entre risas.