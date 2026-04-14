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La tortilla se vende a $35 en el norte

Maseca aumentará el precio de la tonelada de maíz, y con ello subirán aún más los precios

Por El Universal

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
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La tortilla se vende a $35 en el norte

Ciudad de México.- Las tortillas de maíz, el alimento principal de los mexicanos, se vendieron en promedio a 23.7 pesos por kilo a granel en las zonas urbanas, aunque en ciudades del norte como Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña alcanzaron los 35.

Así lo revela el monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevó a cabo durante marzo en las 55 principales ciudades del país.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García, calculó que el kilo va a registrar un incremento de dos a cuatro pesos debido al mayor costo de la tonelada de harina de maíz.

La empresa Maseca dio a conocer que este 15 de abril aumentará la tonelada de harina de maíz a 450 pesos, lo que equivale a un aumento aproximado de 25 centavos por kilo.

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Destacó que Minsa, grupo que encabeza Altagracia Gómez Sierra, no va a incrementar los precios, aunque antes era de los primeros que los subía.

Sin embargo, el líder del CNT expuso que existe un rezago acumulado en los costos de producción que puede reflejarse durante las próximas semanas.

"Desde hace tres meses a la fecha hay ajustes en el gas, los fletes, el papel grado alimenticio, las refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se incrementaron en los últimos días hasta tres pesos por litro y cuesta más la movilidad", comentó.

Además, el líder del CNT explicó que se deben pagar mejores sueldos para que el puesto de trabajo en un negocio formal sea atractivo, porque las transferencias de dinero vía los programas de gobierno hacen que la gente no quiera laborar.

Señaló que una de las grandes desventajas para las tortillerías está en la competencia desleal, debido a que los negocios informales no pagan impuestos ni luz, tampoco seguro social y carecen de licencias de operación por parte de la Cofepris y Protección Civil.

"La competencia desleal está dañando al sector, porque los informales evaden todas las obligaciones", sostuvo el representante de la organización fundada en 1998.

El 12 de junio del año pasado, el gobierno lanzó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros, con el fin de "mejorar la cadena de producción y mantener los precios".

Sin embargo, Homero López explicó que las tortillerías pueden subir sus precios si los insumos se encarecen, debido a que el convenio con el gobierno es de carácter voluntario.

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