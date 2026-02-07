Lanzan licitación en sector energía

Ciudad de México.- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía (Sener), publicó este viernes la segunda convocatoria de proyectos mixtos y dio a conocer a representantes de empresas privadas las obras que espera tener listas antes de concluir 2030.

Es la segunda convocatoria que lanza el gobierno, luego de presentar los resultados de la primera a finales de 2025, en la cual se concretaron acuerdos con particulares para 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica, con una inversión de 4 mil 752 millones de dólares.

La Sener y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron ayer una sesión informativa dirigida a actores de la industria energética para presentar los Esquemas para el Desarrollo Mixto, una nueva figura prevista en la Ley del Sector Eléctrico que permitirá impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos de generación eléctrica con reglas claras y certidumbre jurídica.

La sesión fue encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien recordó que recientemente se publicaron los lineamientos generales de estos esquemas, mediante los cuales se busca incorporar 7 mil 500 megawatts de nueva capacidad de generación eléctrica, con el objetivo de que entren en operación antes de 2030.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Esquemas para el Desarrollo Mixto se inscriben en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla una inversión global de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos y el energético representa 54%.