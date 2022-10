Las emociones también influyen en tus finanzas

A-AA+

De acuerdo con especialistas en materia de finanzas personales, las emociones son estímulos que nos preparan para enfrentar diversas situaciones, por lo que son positivas para las personas, ya que les ayudan a protegerse de diversos peligros.

En opinión de Paola Murillo Calderón, especialista en educación financiera y psicóloga, las emociones, son un factor que influye directamente en la forma en la que tomamos decisiones sobre nuestro dinero

"Pero también estamos expuestos a pasar por estados emocionales intensos, ya que ciertas emociones pueden llegar a ser impulsivas o inmediatas haciendo que perdamos el control".

La experta indica que estas conductas son explicadas a través de la economía del comportamiento. Para ésta, aunque las emociones son sanas, es necesario tener autocontrol sobre sus efectos y no permitir que nos hagan presa sólo por el momento.

Un ejemplo, explicó, es el "efecto pasión", el cual puede provocar que la persona sienta como un torbellino o euforia, algo similar a cuando después de un concierto nos encontramos en éxtasis y vemos un puesto de recuerdos y compramos una taza con la foto del artista favorito.

Pero cuando esa euforia pasa, te das cuenta que ya tenías otras tazas parecidas y no necesitabas una más.

Es aquí donde toma importancia la inteligencia emocional financiera en la que, de acuerdo con expertos, tiene como fin tomar conciencia de nuestras limitaciones cognitivas y emocionales, comprender cómo las emociones afectan a nuestras decisiones y utilizar este conocimiento para analizar y sopesar mejor las alternativas.

La también sicóloga enlista una serie de sentimientos que influyen en los hábitos de consumo.

Cuando existe alegría o felicidad, por ejemplo al tener un nuevo ingreso o un alza salarial provocan que proyecte que nada puede afectar la situación financiera y tomamos decisiones inoportunas, afectando nuestros ingresos y gastos. La experta señala que "es en estos momentos cuando corremos el riesgo de aceptar compromisos a largo plazo o realizar compras por emoción, que se vuelven en remordimiento".

En el caso de la tristeza o lástima Paola Murillo advierte que son las emociones que más ponen en peligro la billetera, pues encaminan a las compras de forma compulsiva de productos o servicios que no son tan necesarios para llenar un vacío emocional.

De acuerdo con la experta la ansiedad ha sido uno de los sentimientos que más ha afectado a las personas en la pandemia por Covid-19; el miedo e incertidumbre hace que se sientan preocupadas por el futuro, por lo que inconscientemente comienzan a abusar del crédito.

Otra de las emociones, los celos obligan a los consumidores a dejarse llevar por el deseo de poseer lo que otras personas tienen, con lo que orillan a la persona a gastar más de lo que se puede pagar "con el riesgo de sufrir sobreendeudamiento por querer llevar una vida similar", advierte la especialista.

La desidia o flojera traen como consecuencia que las personas eviten tener control de su dinero o que lo manejen de forma irresponsable, desde evitar revisar contratos o estados de cuenta, así como posponer la toma de decisiones.

Por instinto, cuando hay miedo o temor, el ser humano busca alejarse de cualquier situación que lo asuste, cómo pero ejemplo negarse a analizar sus finanzas, "por el temor de enfrentarse a una difícil realidad o por el miedo a perder su patrimonio", explica Paola Murillo.

Pese a marcar cómo estas emociones nos empujan a errar en nuestras decisiones financieras, la experta en finanzas personales asegura que son sanas, pero es necesario saber cómo manejarlas. Y en el caso de la cartera, el autocontrol y dejar pasar tiempo nos puede ayudar a tomar la decisión adecuada, detalla.