Las "zapatillas mágicas" del futuro en el Atletismo

El más veloz en una pista nunca será fiel resultado de su calzado, pero si éste es bueno, será un empuje más que importante para el deportista.

Así lo ha entendido Adidas, que el próximo 30 de junio pondrá a la venta un nuevo modelo de tenis, que, en el límite de los 40 milímetros de suela establecido por World Athletics, busca posicionarse como el líder en la carrera de la tecnología deportiva.

Y es que esos 40 milímetros fueron una exitosa innovación de los Next de Nike, con los que se batieron algunos récords de maratón, pero la competencia directa tenía algo qué decir.

"Comparada con anteriores modelos, con las nuevas zapatillas, que se llaman Adizero Adios Pro, siento que, con el mismo esfuerzo, a las mismas pulsaciones, corro ahora más rápido, y es extraño porque parece que me veo con menos estabilidad y creo que doy menos fuerte la patada de la pisada contra el suelo, pero luego miro el reloj y veo que voy más rápido que antes, y encima, antes acababa con los gemelos machacados y ahora, no", dijo Diana Martín, atleta española.

El material espumado de la parte media es lightstrike, que abarca cuatro centímetros y 240 gramos por tenis. Esto no sólo influye en la reducción del impacto —aumenta la capacidad de amortiguación—, sino que potencia el almacenamiento de energía para una recuperación más óptima.

"Es de horma curva e intenta ajustarse lo más posible a la forma del pie. Intenta ahorrar al máximo el peso y no está diseñado para que dure el máximo ni para que sea lo más cómodo posible, pero sí para correr a ritmo de competición a una elevada velocidad de carrera", describe Xavier Aguado, biomecánico de la Universidad de Toledo, en España.

Cinco pequeñas barras de carbono en la media suela sustituirán las tradicionales placas, que han puesto en jaque la adaptabilidad a los cambios de ritmo, frenado o distintas superficies.

Adidas espera que este modelo explote en el mercado y aumente la productividad que inicialmente se había proyectado. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio permitió llevar a cabo más pruebas, que ahora podrían reflejarse en mejores resultados.