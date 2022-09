Llegarán nuevas quejas laborales de EU a sectores mexicanos: Index

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- En la industria maquiladora esperan que, como un proceso natural, lleguen nuevas quejas laborales contra plantas manufactureras mexicanas, además de en el automotriz, también en el eléctrico y médico, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández.

Desde que entró en vigor el T-MEC, en julio del 2020, hasta la fecha, México ha recibido cinco quejas bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y el sector maquilador espera más.

Durante la conferencia de prensa para presentar la 47 Convención Nacional Index, del 13 al 16 de octubre, Hernández explicó que "van a seguir llegando estas quejas porque es natural, estamos cerca de mayo (de 2023) que es cuando se va a tener que llegar al cumplimiento (de la reforma laboral) y las quejas van a seguir llegando".

Agregó que de las cinco que llegaron "todas se están solucionando, lo que pasa es que usan el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida" que es el mecanismo de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Política industrial

A un día de que la Secretaría de Economía dio a conocer la hoja de ruta que seguirán para la política industrial, Hernández afirmó que lo mejor es tener ya una estrategia y confió en que se ajustará conforme se necesite.

"En concreto es que ya nos pusimos de acuerdo, ya se puede plantear un problema y una solución. Lo que vemos nosotros es que no nos gustaría en que nos enfoquemos en que ya se presentó, se presentó el plan y ahorita lo que vamos a ver los detalles de cómo se va a operar, de la mejor manera y que cada sector se ponga crítico para ver si está funcionando o no está funcionando", expuso.

Añadió que hay apertura por parte de la Secretaría de Economía para hacer los ajustes a la estrategia de política industrial.

"Lo que vemos es que ya hay un plan y vamos a seguir ese plan, ese plan se tiene que ir ajustando, lo que más vemos los industriales es que esa mesa está abierta, en la Secretaría de Economía, para estar reajustando en el camino porque lo vamos a tener que hacer y eso no lo veíamos antes, eran políticas radicales, ahorita ya hay una política industrial, el T-MEC y cadenas de valor", comentó.

Dijo que aunque ya se tiene el plan y la estrategia de política industrial, aún falta ver cómo integrar a las demás secretarías de Estado.