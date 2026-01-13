logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Logran acuerdo por vehículos eléctricos

Por AP

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Logran acuerdo por vehículos eléctricos

HONG KONG.- China y la Unión Europea anunciaron el lunes que han acordado pasos hacia la resolución de su disputa sobre las importaciones al bloque de vehículos eléctricos fabricados en China.

Un "documento orientativo" publicado por la UE el lunes proporciona instrucciones para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos sobre cómo hacer ofertas de precios para las exportaciones de vehículos eléctricos, incluyendo precios mínimos de importación y otros detalles. La UE había impuesto aranceles de hasta el 35,3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación sobre subvenciones.

La UE indicó que los precios mínimos de importación deben establecerse a un nivel "apropiado para eliminar los efectos perjudiciales de la subvención". También se considerarán los planes de inversión de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos dentro de la UE, agregó.

"El mercado europeo está abierto a vehículos eléctricos de todo el mundo, siempre que hayan llegado aquí de acuerdo con ese campo de juego nivelado", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. "Si se cumplen esas condiciones, entonces podemos considerar las ofertas de precios de manera seria".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La UE afirmó que la Comisión Europea evaluará cada oferta de manera "objetiva y justa".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México adelanta financiamiento con emisión de eurobonos sostenibles
México adelanta financiamiento con emisión de eurobonos sostenibles

México adelanta financiamiento con emisión de eurobonos sostenibles

SLP

El Universal

El gobierno mexicano logra adelantar su financiamiento programado para 2026 mediante la emisión de eurobonos sostenibles.

Armadoras presionan por cambios en el T-MEC para reducir costos de producción
Armadoras presionan por cambios en el T-MEC para reducir costos de producción

Armadoras presionan por cambios en el T-MEC para reducir costos de producción

SLP

El Universal

Volkswagen, Nissan y GM envían propuestas a la USTR para modificar reglas de origen y reducir costos en la fabricación de vehículos.

BMV gana un 1.03% y se anota nuevo máximo histórico
BMV gana un 1.03% y se anota nuevo máximo histórico

BMV gana un 1.03% y se anota nuevo máximo histórico

SLP

El Universal

Alcanzó este lunes las 66,745.61 unidades

Afores alcanzan plusvalías récord en 2025
Afores alcanzan plusvalías récord en 2025

Afores alcanzan plusvalías récord en 2025

SLP

El Universal