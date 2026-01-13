Logran acuerdo por vehículos eléctricos

HONG KONG.- China y la Unión Europea anunciaron el lunes que han acordado pasos hacia la resolución de su disputa sobre las importaciones al bloque de vehículos eléctricos fabricados en China.

Un "documento orientativo" publicado por la UE el lunes proporciona instrucciones para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos sobre cómo hacer ofertas de precios para las exportaciones de vehículos eléctricos, incluyendo precios mínimos de importación y otros detalles. La UE había impuesto aranceles de hasta el 35,3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación sobre subvenciones.

La UE indicó que los precios mínimos de importación deben establecerse a un nivel "apropiado para eliminar los efectos perjudiciales de la subvención". También se considerarán los planes de inversión de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos dentro de la UE, agregó.

"El mercado europeo está abierto a vehículos eléctricos de todo el mundo, siempre que hayan llegado aquí de acuerdo con ese campo de juego nivelado", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. "Si se cumplen esas condiciones, entonces podemos considerar las ofertas de precios de manera seria".

La UE afirmó que la Comisión Europea evaluará cada oferta de manera "objetiva y justa".