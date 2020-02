Los que no se sumaron a Insabi quieren seguir comprando caro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los estados que no se adhirieron al Insabi es porque quieren seguir comprando medicinas caras y porque quieren seguir entregando el presupuesto a "los influyentes" por medio de los contratos de obra.

"Claro, si no quieren adherirse, porque que quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando a los contratos de obra a los influyentes no les va a alcanzar, pero si manejan el presupuesto con honestidad y eficiencia, si les va a alcanzar".

Durante su conferencia de prensa mañanera, al encabezar "El Pulso de la Salud", el presidente López Obrador se comprometió a que los estados que no se adhirieron al Insabi tienen garantizados los fondos de salud que corresponden a cada entidad, y nunca van a disminuir.

"En donde los gobernadores decidieron no adherirse al sistema que la Federación se compromete a transferir los fondos de salud que corresponden a cada entidad y que nunca serán menores a los que venían recibiendo, ese es mi compromiso".

Al cuestionarle cómo atenderán esos estados a las personas de escasos recursos, el mandatario dijo que sí lo pueden hacer si ahorran, si no hay corrupción, se pueden.

Puso como ejemplo el caso de Chihuahua, donde la pasada administración inauguró un hospital, pero solo levantó la fachada.

"Cómo le iba a alcanzar el presupuesto si inauguraron un hospital y era nada más la fachada, la escenografía, así... Si ellos procuran que haya honestidad, alcanza, porque ahora van a tener más. Nada más que aquí vamos a estar informando de donde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio y porque y todo".

"Importar medicamentos acabará con boicot de farmacéuticas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno permitirá la importación de medicamentos, aún si no tienen registro sanitario en el país, para acabar con los boicots de empresas que mantenían monopolio de la venta y distribución de medicamentos.

"Modificamos la ley y vamos a poder comprar medicamentos en el extranjero, ya no habrá boicot, había proteccionismo para algunas empresas que mantenían el monopolio de la venta de medicamentos, sobre todo los de niños con cáncer, eso desapareció y podremos comprar en cualquier parte del mundo".

Al respecto, el mandatario mencionó que EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), quien enfatizó que realizar estas importaciones no era confiable porque no se conocía la calidad de los fármacos, sin embargo comentó que las medicinas que entren a México tendrán el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"EL UNIVERSAL habló de que no era confiable lo que se estaba haciendo porque no se garantizaba que fuesen medicamentos de calidad los que se compraban, se aprovecha para aclararles, que lo que se está comprando tiene autorización de la OMS y hay un protocolo que se lleva a cabo en los medicamentos que se adquieren del extranjero, 21 días pasan por laboratorio y se demuestra que no se tiene ningún problema, que pueden aplicarse", afirmó.

La semana pasada, EL UNIVERSAL publicó que la industria farmacéutica nacional estaba preocupada porque importar medicinas sin registro sanitario era peligroso al no saber los parámetros de calidad que siguen los laboratorios extranjeros, además de que no había piso parejo para las empresas establecidas en el país y que cumplen con los reglamentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El Gran Diario de México también difundió que José Novelo Baeza, titular de Cofepris, expresó que cualquier país está en riesgo de comprar productos que resulten de mala calidad y puntualizó que todo medicamento que se importe pasará por una revisión en su laboratorio analítico, y de no cumplir con los parámetros de seguridad, calidad y eficacia, los medicamentos no serían distribuidos para su uso, sin embargo no se precisó si se regresarán a su lugar de origen y si existirá un reembolso por la inversión realizada.