Maquiladoras detienen producción por coronavirus; empleados reciben 60% de su sueldo

La pandemia de coronavirus está provocando que materia prima utilizada en ensambladoras de autos no llegue a Matamoros, por lo que un total de ocho maquiladoras, detuvieron de forma parcial, su producción.

Juan Villafuerte, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de Maquiladora en Matamoros, informó que esta situación mantiene a 2 mil trabajadores sin poder laborar.

Manifestó que por medio de un acuerdo con los secretarios, los trabajadores recibirán el 60 por ciento de su sueldo, a fin de que su economía no se vea afectada.

"Tenemos ocho maquiladoras que están en estas condiciones de parar la producción, es algo que ya se veía venir primero, por la crisis económica mundial que enfrentábamos y ahora, por esta situación de salud", expresó.

De esta forma dijo, las empresas evitan gastos o perdidas mayores y esto, podría llevar a despidos innecesarios de personal.

Comentó que el número de maquiladoras que pudieran tener un cierre parcial podría aumentar, ya que no se cuentan con insumos para continuar produciendo, sobre todo, en el ramo automotriz.

"Lo que menos se quiere en estos momentos en Matamoros son despidos y por ello es que los empresarios están haciendo este tipo de acciones, incluso, se piensa en jornadas cortas de trabajo".

Comentó que por el momento no se tiene una fecha aproximada para que la situación se regularice pues todo dependerá de la mejoría que se tenga en la cuestión de salud en el mundo.

Villafuerte destacó, que se encuentran a la espera de las indicaciones del Gobierno Federal en cuanto a la suspensión definitiva de labores en las empresas, a fin de evitar contagios de coronavirus.

Cada una de las empresas explicó, están tomando las medidas necesarias para evitar contagios al interior de las plantas y garantizar así, la salud de los trabajadores.