Menor jornada laboral subirá costos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó que la reforma para reducir las horas de trabajo, tendrá un costo para las empresas de 5% anual, mientras que para los trabajadores representará un golpe a sus ingresos por la mayor retención de impuestos por horas extras.

"El IMEF considera que una lectura inicial es que el costo laboral aumentará por lo menos en 5% de manera anual hasta 2030, lo que se suma al aumento en los días de vacaciones, aumentos de doble dígito al salario mínimo, e incorporación a la seguridad social de trabajadores de ciertas plataformas digitales", dijo la presidenta del organismo, Gabriela Gutiérrez Mora.

Advirtió que si bien es razonable pensar que algunos trabajadores podrán verse beneficiados por estos aumentos a su compensación global, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no podrán absorber o trasladar dichos costos y tendrán que despedir empleados para sobrevivir.

También mencionó el costo que tendría sin elevar la productividad, por la incertidumbre judicial, regulatoria y fiscal a la que se enfrentan las empresas.

En momentos en que la inversión sestá deprimida, y con dicha reforma, la ahuyentarán.

Anticipó que el crecimiento futuro de la economía continuará en una senda por debajo de su potencial en los siguientes años.